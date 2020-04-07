Есть ряд поправок в Конституцию, которые не содержатся в одной статье, а рассредоточены сразу по нескольким. Это связано с тем, что они касаются сразу нескольких категорий должностных лиц, занимающих ключевые должности в структуре исполнительной и законодательной власти. Президентом страны предложено запретить им иметь какое-либо иное гражданство, кроме российского.

Я думаю, многие помнят девяностые годы, когда люди, занимавшие довольно высокие выборные должности, а также работавшие в сфере обеспечения безопасности страны, в открытую говорили и даже кичились иностранным гражданством. А то и несколькими сразу. Наличие запасного аэродрома было страховкой для них от любых претензий. А если таковые возникали, то они прекрасно знали, куда уехать. И вообще, российские граждане должны быть им несказанно благодарны за то, что в такое непростое время они соизволили стать нашими избранниками и руководителями.

Какой ущерб может нанести стране высшая чиновничья элита с двойным и тройным гражданством? Печальный и очень яркий пример перед глазами. Это опыт наших ближайших соседей. Началось всё с прибалтийских стран, куда после обретения независимости рванули избираться и руководить давно ставшие иностранными гражданами вроде как литовцы, латыши и эстонцы. Потом была Грузия с американскими и канадскими грузинами.

Апофеозом стала Украина, где к власти пришли не просто этнические украинцы с иностранными паспортами, а самые что ни на есть иностранцы. Конечно, чтобы успокоить людей, в торжественной обстановке им вручались и украинские паспорта. Как они продвигали интересы своей второй родины, мы видим по весьма грустному состоянию экономической и политической жизни на Украине.

Pravda Komsomolskaya /Global Look Press

Каков же в целом итог экспансии чиновников с двойным гражданством? А вполне предсказуемый. Полное фиаско. Даже самый эффективный менеджер, не знающий и не живший в стране, на которую призван работать, через очень короткое время теряет ту самую свою хвалёную эффективность. Соблазн заработать, пошкурить или подоить свою новую родину возникает вполне закономерно и не на пустом месте.

Появляется синдром Штирлица, когда для вида ты вроде как служишь на своей должности и на словах делаешь всё для поддержания официального статуса. Но в глубине души чувствуешь себя разведчиком, заброшенным в другую страну для того, чтобы укрепить свою, настоящую. Невольно смещаются все моральные принципы и установки, а высшей ценностью становится благоденствие той страны, в которой твой дом и куда ты планируешь вернуться.

Есть и другая ситуация, когда человек живёт, учится, делает карьеру в своей стране. Но почему-то решает, что и иностранное гражданство ему не помешает. И программы есть: инвестиции в обмен на гражданство. И, конечно, недвижимость покупать легче, чего уж греха таить. Да и человек так устроен, что поначалу в чужом краю и солнце ярче и хлеб вкуснее.

Всё это хорошо и не противоречит закону и здравому смыслу до тех пор, пока с двойным гражданством не оказывается человек, занимающий или претендующий на занятие высокого поста в государстве.

У такого руководителя неизбежно и совсем скоро возникнет конфликт между интересами двух или нескольких его родин. Он может быть явным, а может не лежать на поверхности. Но выбор делать всё равно придётся. И каким он будет, не знает никто.

На губернатора, министра, главу региона, депутата, судью кто может и должен влиять? Его избиратели, граждане его страны, на которых он призван работать. И, конечно, руководитель - глава его государства. Как мы понимаем, ключевое слово здесь «его». Но ведь если их двое, то кого слушать?

Что получится в итоге – непредсказуемо. Поэтому молодые люди и чиновники среднего звена, чувствующие в себе призвание и силы претендовать в дальнейшем на высокие государственные должности, должны будут делать для себя выбор: быть гражданином мира или быть гражданином России. И это справедливо, и не вызывает сомнений.

Zamir Usmanov /Global Look Press

Думаю, что норма о запрете иметь двойное гражданство впоследствии могла бы быть включена в кодекс этики государственного гражданского служащего, судьи, прокурора, депутата. Кроме того, и в должностных регламентах и контрактах вполне логичным было бы упоминание о том, что поступающий на высокую госдолжность руководитель или депутат: не имеет гражданства другой страны. Уверен, что это стало бы дополнительным стимулом повышения уровня доверия к власти и патриотичности у каждого российского гражданина, а также у тех, кто выбрал путь служения России.

Ведь совершенно понятно, что российская власть должна трудиться в интересах своей Родины и служить своему народу. Кроме того, такая норма обезопасит нашу страну от попыток внешнего воздействия. Ведь чиновник с двойным гражданством – замечательный проводник сторонних интересов и по совместительству источник информации, в том числе, критически важной для всё тех же сторонних сил. Важно отметить, что опосредованно такой запрет также будет способствовать оздоровлению национальной экономики.

Поэтому логично, своевременно и правильно было предложено в президентском законопроекте по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации закрепить положение о запрете для высших государственных должностных лиц иметь двойное гражданство.

Служить надо одной стране. Своей стране.