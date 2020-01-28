https://static.news.ru/photo/03146142-41db-11ea-bedd-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что преамбула Конституции РФ будет изменена.

Сейчас в ней говорится об утверждении прав и свобод человека, гражданского мира, о государственном единстве, уважении к памяти предков, незыблемости демократической основы российского государства. Однако депутат не стал уточнять суть корректировки этого документа, передаёт «Интерфакс».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что решения о форме голосования по предложенным президентом РФ поправкам в Конституцию ещё не приняты.

Как писал NEWS.ru, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию может занять не один день. Об этом заявил председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.