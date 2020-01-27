https://static.news.ru/photo/1606cbfc-40f3-11ea-9af2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Решения о форме голосования по предложенным президентом РФ Владимиром Путиным поправкам в Конституцию ещё не приняты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле пока нет чёткого представления по модели голосования. Он добавил, что в настоящее время обсуждаются различные варианты, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее Песков заявил, что поправки в Конституцию могут быть отменены в случае, если россияне проголосуют против них. По словам представителя Кремля, голосование не является простой формальностью.