Решения о форме голосования по предложенным президентом РФ Владимиром Путиным поправкам в Конституцию ещё не приняты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле пока нет чёткого представления по модели голосования. Он добавил, что в настоящее время обсуждаются различные варианты,
Как писал NEWS.ru, ранее Песков заявил, что поправки в Конституцию могут быть отменены в случае, если россияне проголосуют против них. По словам представителя Кремля, голосование не является простой формальностью.
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