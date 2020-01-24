https://static.news.ru/photo/fb6bac48-3e97-11ea-bd6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поправки в Конституцию могут быть отменены в случае, если россияне проголосуют против них.

По словам представителя Кремля, голосование не является простой формальностью.

Песков также напомнил, что голосование было решением президента Владимира Путина.

Как ранее писал NEWS.ru, рабочая группа по изменениям в Конституции РФ в настоящее время формулирует предложения по процедуре проведения всероссийского голосования, чтобы представить их президенту РФ Владимиру Путину.