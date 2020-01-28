https://static.news.ru/photo/467abf3a-41a4-11ea-b7a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию может занять не один день. Об этом заявил председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас, являющийся сопредседателем рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон.

Основными параметрами такого голосования станут доступность, открытость, прозрачность. Основная часть дискуссии сегодня сосредоточена относительно вопросов дня голосования и его продолжительности, — цитирует его РИА Новости.

Сенатор отметил, что порядок и форма проведения голосования в настоящий момент прорабатываются.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что решения о форме голосования по предложенным президентом РФ поправкам в Конституцию ещё не приняты.