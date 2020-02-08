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Из Конституции РФ могут исключить пункт о роспуске президентом Госдумы в том случае, если ГД три раза отклонит кандидатуру председателя правительства.

Согласно действующему порядку, глава государства может самолично назначить премьер-министра и распустить кабмин.

По словам главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседателя рабочей группы по изменения в Конституции Павла Крашенинникова, в поправке будет говориться «назначает и вправе распустить. Не обязан», а после третьего раза президент: «может назначить и распустить Думу или нет», передаёт «Коммерсант».

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