11 февраля в Госдуме должно было состоятся второе чтение поправок в Конституцию РФ. Однако основное чтение законопроекта будет перенесено. В рабочую группу по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию до сих пор поступает огромное количество инициатив по реформированию Основного закона страны. По некоторым данным в АП на 10 февраля запланировано обсуждение всех поступивших поправок, точное количество которых сегодня неизвестно. В последний раз озвучивалась цифра — 300 предложений. Ко второму чтению свои идеи торопятся внести все — от общественников и политических партий до представителей духовенства. Поправки принимаются думским комитетом по госстроительству до 14 февраля. NEWS.ru собрал самые экстравагантные, противоречивые и интересные.

Пелевина с Сорокиным — в Конституцию

Уже на следующий день после новостей о грядущей конституционной реформе на change.org появилась петиция с предложением включить в рабочую группу самых скандальных писателей современности — Пелевина и Сорокина. По мнению автора, тогда документ хоть и останется мерзким, зато его будет интересно читать.

Вообще, тренд на активное обсуждение возможных изменений в Конституцию задал сам президент России Владимир Путин. Спустя пять дней после оглашения Послания Федеральному Собранию глава государства внёс в нижнюю палату парламента законопроект с предложениями о внесении поправок в 22 статьи документа. Затем, встречаясь с общественностью в Череповце, Владимир Путин заявил о необходимости как можно более широкой дискуссии по обновлению Основного закона.

Чем больше людей будут вовлечены в этот процесс, тем более народной будет Конституция и поправки, которые мы предложили, — сказал Путин, добавив, что люди хотят чувствовать себя сопричастными к этой работе.

История, патриотизм и Бог

В эфире радио «КП» глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что в Основной закон страны нужно включить упоминание о государствообразующей роли русского народа.

Инстинкт создания государства есть только у русских. Вот это и надо написать, — пояснил представитель РПЦ, добавив, что никакой обиды у других народов тут быть не должно.

Протоиерей Димитрий (Смирнов) Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге, уточнив, что речь идет не только о православных, но и о «многих, многих других». И здесь мнения членов рабочей группы разделились. Надо отметить, что в нынешней версии Основного закона, принятого в 1993 году, указано, что РФ — светское государство.

Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, — указано в первой главе Основного закона РФ.

Кроме того, звучали такие предложения как: закрепить в преамбулу ключевые исторические события, произошедшие в России, слова о гордости за нашу страну и великие победы, в том числе и в Великой Отечественной войне, статус державы-победительницы.

Альтернатива от «Яблока»

Надо сказать, что в оппозиционных кругах нет однозначного мнения на предстоящую конституционную реформу. Алексей Навальный называет действующий документ омерзительным и не видит смысла в его защите, Михаил Ходорковский наоборот выступает за сохранение документа 1993 года.

Единственными, кто намерен внести первый пакет поправок в Конституцию, оказались «яблочники». Называют они его «альтернативным президентскому». То есть эти поправки, по задумке авторов, должны стать противовесом документа, внесённого Владимиром Путиным и уже прошедшим первое чтение. Лидеры московской, петербургской, карельской и псковской фракций в заксобраниях регионов представят его рассмотрение региональных парламентов.

Среди предлагаемых поправок — сокращение президентского срока до четырёх лет, запрет на нахождение в кресле главы государства более двух сроков, сенаторов предлагается избирать народным голосованием, а не назначением, а число депутатов в Госдуме увеличить до 650 (сейчас — 450). Кроме того, правительство должно прекращать свои полномочия перед новым созывом нижней палаты парламента, а не после избрания президента; глава государства будет принимать решение об отставке кабмина с согласия Думы.

Лев Шлосберг и Артур Гайдук yabloko/twitter.com

«Яблочники» так же предлагают внести ряд корректив в судебную систему. Среди них — возрождение Высшего арбитражного суда, увеличение числа федеральных конституционных судей с 19 до 21 и изменение порядка их избрания, расширение права на суд присяжных и введение выборности мировых судей гражданами.

Партия власти поддержала тренд

Надо сказать, что представители партии власти также не отстают в формировании и вынесении на обсуждение возможных поправок в Основной закон.

Члены рабочей группы единороссы Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли свои поправки ко второму чтению проекта изменений в Конституцию РФ. Парламентарии сосредоточились на реформировании седьмой главы закона, который посвящён судебной власти и прокуратуре.

По словам Крашенинникова, предложенные поправки переносят на конституционный уровень некоторые важные положения, касающиеся судебной системы, которые сейчас закреплены в законах; а также уточняют ряд норм в целях обеспечения большей ясности и точности.