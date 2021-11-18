Посольство РФ потребовало прекратить преследование россиян в США

Посольство РФ в Вашингтоне потребовало от США прекратить преследование российской диаспоры. Представители дипмиссии выступили после того, как на фоне расследования ФБР заявил о приостановке работы Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС), сообщается на странице посольства в Facebook.

Возмущены враждебными действиями Соединённых Штатов против наших соотечественников под предлогом подозрений в работе на территории США без регистрации в качестве иностранных агентов. Требуем незамедлительно прекратить преследование представителей российской диаспоры, — отмечается в сообщении.

Дипломаты отмечают, что сотрудники ФБР проводили обыски и допросы представителей диаспоры, порой в грубой форме. Такие акции можно расценить, как недружественные по отношению к РФ.

Тем самым власти США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с исторической родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия. Общественная деятельность наших сограждан носит абсолютно открытый, прозрачный характер, — подчеркнули в посольстве.

При этом соотечественники, говорится в заявлении посольства, стараются укрепить взаимопонимание между россиянами и американцами, что способствует нормализации двусторонних связей.

Официальные лица продолжают игнорировать наши призывы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в первой поправке Конституции США, — добавили в дипмиссии.

В КСОРС заявляли о допросах сотрудниками ФБР около 300 представителей российской диаспоры и обысках у руководителей организации.

Ранее стало известно, что сотрудники ФБР покинули вашингтонский особняк, якобы принадлежащий родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски. Обыски в нём продолжались более десяти часов. Из двухэтажного дома в фешенебельном районе Вашингтона вышли примерно полтора десятка агентов. Они вынесли оттуда многочисленные коробки и чемоданчики, которые погрузили в служебные внедорожники, и уехали.