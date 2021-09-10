Посла США вызвали в МИД РФ

Посла от США в России Джона Салливана вызвали в МИД РФ. На текущий момент он уже прибыл в здание на Смоленской площади, сообщает ТАСС.

Изначально причина его визита во внешнеполитическое ведомство РФ не называлась, однако выяснилось , что Салливана вызвали из-за отказа в аккредитации российским журналистам на мероприятия 11 сентября в Нью-Йорке.

Салливан через некоторое время покинул здание ведомства. Он сел в машину и не стал разговаривать с журналистами. Ролик с дипломатом появился в Telegram-канале РИА Новости.

По официальной версии, Усама бен Ладен спланировал и подготовил террористический акт 11 сентября 2001 года: четыре угнанных членами движения самолёта должны были врезаться в ключевые здания Соединённых Штатов. Террористы-смертники направили самолёты в башни-«близнецы» Всемирного торгового центра, Пентагон и Белый дом США. Жертвами этого крупнейшего в истории теракта стали почти три тысячи человек, само происшествие назвали национальной трагедией, а приблизительный ущерб в денежном эквиваленте составил почти $500 млрд. Ответственность за совершённое преступление на себя взяла «Аль-Каида» (запрещена в России).

В августе Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало временного поверенного в делах России из-за высказываний лидера ЛДПР Владимира Жириновского.