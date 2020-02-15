https://static.news.ru/photo/cf03d340-500f-11ea-b851-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Украинская власть боится оппозицию больше, чем главу РФ Владимира Путина, считает бывший глава Незалежной Пётр Порошенко. Таким образом он ответил на вопрос, почему Госбюро расследований возбудило против него дело.

Он отметил, что из записей, произведённых в кабинете экс-директора ГБР Романа Трубы, следует, что именно экс-руководитель офиса президента Андрей Богдан и его первый зам Андрей Смирнов распорядились «найти что-либо на Порошенко», цитирует политика Gazeta Wyborcza.

ГБР подозревает бывшего президента Украины в государственной измене при подписании им Минских соглашений. Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества. Сам документ экс-лидер назвал спасительным для страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нынешний руководитель Незалежной Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции после украинского ланча в Мюнхене заявил, что лично для него конфликт в Донбассе закончился.

Он подчеркнул, что собирается работать над тем, чтобы подобная ментальность была у всего мира — в том числе и у тех сил, от которых зависит мир на востоке Украины. Также Зеленский отметил, что собирается закончить войну в Донбассе, руководствуясь принципами международного права.