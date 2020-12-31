Политологи высказались о возможном объединении РФ и Беларуси в 2021 году

https://static.news.ru/photo/fa03e350-4ca3-11eb-97d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Кашаев/Russian Look/Global Look Press

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин заявил, что российско-белорусские отношения в 2021 году останутся на старом уровне. По его словам, ждать интеграции двух стран не надо.

Если Россия в новом году сосредоточится на своих внутренних проблемах, то об интеграции можно будет забыть. <...> Пока всё идёт к тому, что интеграция в 2021 году как минимум останется на нынешнем уровне или даже пойдёт вспять, — отметил эксперт в беседе с изданием «Дни.ру».

Политолог Армен Гаспарян считает иначе. По его мнению, в 2021 году ситуация с объединением РФ и Белоруссии сдвинется с мёртвой точки.

Практика показала, что у Белоруссии нет другого варианта (помимо союза с РФ) — в противном случае страну растащат в клочья, — заявил политолог.

Эксперт уверен, что Москва уже передала значительный пакет документов по интеграции, теперь его должны одобрить в Минске.

Ранее NEWS.ru сообщал, что если Белоруссия не сможет решить демографическую проблему, тогда стране грозит катастрофа. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Отвечая на вопрос о сокращении декретного отпуска, глава государства сообщил, что страна не может пойти на этот шаг, потому что в Белоруссии необходимо стимулировать рождаемость.