Политолог спрогнозировал транзит власти в 2022 году

Доктор исторических наук Валерий Соловей считает, что транзит власти произойдёт раньше намеченных президентских выборов 2024 года. Политолог заявил, что президент Путин ещё весной поручил своему близкому окружению подготовить список своих преемников, сообщает Накануне.RU.

Соловей настаивает , что переход власти случится значительно раньше.

Окончательное решение по поводу того, как это всё осуществлять и когда, — не принято, всё откладывается до последнего, но «последнее» наступит в следующем году — 2022 году. Тогда всё это и осуществится, — заявил эксперт.

По его словам, среди главных кандидатур преемников российский президент отдал предпочтение нынешнему премьеру Михаилу Мишустину, так как он устраивает элиты и подходит для общения с Западом.

Накануне думских выборов Валерий Соловей заявлял, что в Госдуму по итогам сентябрьских выборов пройдёт группа депутатов, ориентированная лично на президента России Владимира Путина. По его мнению, они должны стать крупнейшим кланом в парламенте нового созыва, этот клан прямо или косвенно может быть связан с силовиками и секретарём Совбеза Николаем Патрушевым.

Ранее политолог Валерий Соловей сравнил 2021 год с «андроповскими временами». При этом в стране назревают «кардинальные перемены», которые могут наступить внезапно, предупреждал историк.