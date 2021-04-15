Политолог рассказала, что ждать от встречи Макрона и Зеленского

https://static.news.ru/photo/8d339378-9dfd-11eb-b242-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон Фото: Gao Jing/Xinhua/GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля прибудет с рабочим визитом во Францию, где встретится с лидером страны Эммануэлем Макроном. По мнению политолога Наталии Елисеевой, переговоры президентов вряд ли принесут ощутимые результаты.

Всё это (грядущие переговоры. — NEWS.ru) аргументируется ростом напряжённости на Украине. Якобы военное присутствие России усиливается на границе. Помимо этого, встаёт вопрос реформ украинских, которые Франции также интересны, — рассказала Елисеева телеканалу «360».

По её мнению, Макрон и другие европейские политики принимают Зеленского не потому, что им важно сотрудничество с Киевом, а для соблюдения дипломатических правил. Украина, например, ничего не может дать Франции, но взаимодействие стран продиктовано определённой политической игрой.

Скорее всего, будет обсуждаться военный вопрос: членство Украины в НАТО. Условия вступления в НАТО зависят от проведения реформ. С учётом определённых экономических моментов Макрон прекрасно понимает, что открыто против России не пойдёт. Поэтому это будет всё на уровне взаимных обещаний, кормления завтраками, но дальше это никуда не сдвинется, — заявила Елисеева.

Она также напомнила, что Франция является одной из основательниц Североатлантического альянса, поэтому усилия Зеленского могут быть направлены и на то, чтобы уговорить Макрона способствовать вступлению Украины в организацию.

Как сообщал NEWS.ru, президент Франции Эммануэль Макрон встретится в пятницу в Елисейском дворце со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. По видеосвязи к ним присоединится также канцлер ФРГ Ангела Меркель. Одной из тем переговоров станет обсуждение отношений с Россией.