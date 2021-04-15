Меркель, Макрон и Зеленский обсудят отношения с РФ 16 апреля

https://static.news.ru/photo/09454c5e-9df9-11eb-9643-96000091f725_660.jpg Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится в пятницу в Елисейском дворце со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. По видеосвязи к ним присоединится также канцлер ФРГ Ангела Меркель. Одной из тем переговоров станет обсуждение отношений с Россией.

Президент Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце, и они пообщаются с госпожой Меркель, которая присоединится к ним по видеосвязи, — сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Как писал NEWS.ru, Владимир Зеленский планирует посетить Париж и обсудить с Эммануэлем Макроном ситуацию в Донбассе. Как передаёт KyivPost со ссылкой на посла Франции в Киеве Этьена де Понсена, две важнейшие темы их беседы — наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и статус реформ в республике, особенно в части создания независимой и заслуживающей доверия судебной системы. Дипломат отметил, что Франция обеспокоена действиями России. По его словам, российское подкрепление на границе с Украиной значительно отличается от того, что доводилось видеть в предыдущие годы.

10 апреля Зеленский отправился в Турцию. Там он провёл переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудили турецко-украинские отношения, уровень стратегического партнёрства и меры по углублению двустороннего сотрудничества.