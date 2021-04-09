Зеленский отправится с визитом в Турцию 10 апреля

https://static.news.ru/photo/1a6b307c-9947-11eb-8646-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию в субботу, 10 апреля. В ходе визита он намерен провести переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Девятое заседание стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной пройдёт под председательством президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского в Стамбуле 10 апреля 2021 года, — сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию президента Эрдогана.

На заседании, которое пройдёт с участием министров, обсудят турецко-украинские отношения, уровень стратегического партнёрства, также стороны могут принять меры по развитию и углублению двустороннего сотрудничества.

Кроме того, в повестку дня переговоров также войдут региональные и международные вопросы по поддержанию мира и стабильности. В частности, сотрудничество двух стран в оборонном секторе, вопросы создания зоны свободной торговли и туризм, отмечает телеканал TRT Haber.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский планирует посетить Париж. В конце следующей недели он намерен обсудить с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в Донбассе. Основная цель визита — обсудить эскалацию вооружённого конфликта с глазу на глаз.