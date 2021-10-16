Политолог предложил ликвидировать Украину ради мира в Донбассе

Уничтожение Украины как самостоятельного государство позволит установить мир в Донбассе. Такой радикальный способ решения конфликта предложил в интервью порталу «Украина.ру» член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько.

По словам эксперта, в настоящее время нет смысла ждать от Киева исполнения Минских соглашений. Власти страны «не обладают субъективностью» и управляются Западом. Однако один способ установить мир в Донбассе, по мнению Беспалько, всё же есть.

Лучшим средством была бы ликвидация самой Украины как государства. Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но и для граждан самой Украины, для тех, кто там живёт, — сказал политолог.

Он указал на неуклонно ухудшающиеся условия жизни на Украине, отметил деградацию общественных институтов, медицины, промышленности и образования.