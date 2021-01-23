Поклонская заявила о готовности сопровождать Кравчука в Крыму

https://static.news.ru/photo/df82847c-5d3e-11eb-a07e-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Заместитель председателя Государственной думы по международным делам и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в разговоре с журналистами заявила, что готова сопровождать первого президента Украины Леонида Кравчука во время его поездки на полуостров, которая может произойти, если он наберётся политического мужества. Также она сказала, что может ответить на все интересующие его вопросы.

Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу, бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил о желании посетить Крым. Правда, он выразил неуверенность в том, как будет воспринят его визит российской стороной. Позднее Кравчук объяснил, почему говорил о посещении Крымского полуострова. Он подчеркнул, что его слова поняли неправильно. По выражению политика, он хотел бы посмотреть на нынешнее положение дел в Крыму своими глазами.

Поклонская заметила, что если 87-летний бывший национальный лидер наберётся политического мужества и согласует поездку с РФ, то она готова его сопровождать. В первую очередь экс-прокурор показала бы Кравчуку пересохший в результате действий Украины Северо-Крымский канал. Она подчеркнула, что с уважением относится к возрасту политика и его профессиональному опыту.

Я организовала бы встречу с крымчанами там, где ему захочется. Отвела бы в школу, где учатся на украинском и крымско-татарском языках, чтобы он воочию увидел, что в Крыму нет никаких ущемлений по языковой принадлежности, — цитирует Поклонскую РИА Новости.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Как ранее передавал NEWS.ru, Крым открыт для всех, кто хочет объективно и взвешенно оценить обстановку в регионе. Об этом заявил глава комитета регионального парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.