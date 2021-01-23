В Крыму ответили на слова Кравчука о желании посетить полуостров

https://static.news.ru/photo/f6cafd22-5cca-11eb-a08d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крым открыт для всех, кто хочет объективно и взвешенно оценить обстановку в регионе. Об этом заявил глава комитета регионального парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее Кравчук заявил о желании посетить Крым. Правда, он выразил неуверенность в том, как будет воспринят его визит российской стороной.

Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать, — цитирует Гемпеля РИА Новости.

Он добавил, что после посещения Крыма Кравчуку будет трудно не признать, что крымчане приняли верное решение в 2014 году вернуться на свою историческую родину в Россию.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Ранее NEWS.ru сообщал, что России и Украине необходимо договариваться по вопросу Крыма, чтобы решить все противоречия. Такое мнение высказал Леонид Кравчук. По мнению политика, при помощи переговоров можно прийти к урегулированию накопившихся конфликтов, например вопроса с поставкой воды. Украина не хотела бы искусственно создавать сложности, отметил Кравчук.