Кравчук рассказал о готовности Украины к компромиссу с Россией по Крыму

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России и Украине необходимо договариваться по вопросу Крыма, чтобы решить все противоречия. Такое мнение высказал первый украинский президент Леонид Кравчук.

По мнению политика, при помощи переговоров можно прийти к урегулированию накопившихся конфликтов.

Например, вопрос с поставкой воды. Украина не хотела бы искусственно создавать сложности, — цитирует Кравчука НСН.

Он напомнил, что семь лет не удаётся урегулировать вооружённый конфликт в Донбассе.

Я не говорю, что Украина во всём права, но Украина готова к компромиссам. В формате диктата, обвинений и требований к Украине никакие договорённости неосуществимы — это дорога в глухой угол, — считает Кравчук.

Он заявил, что мировое сообщество не считает присоединение Крыма к России добровольным и призвал РФ «ответить за это».

Ранее Европейский суд по правам человека признал жалобу Украины частично приемлемой и отметил, что её рассмотрение будет продолжено. В частности, суд признал, что факты, на которые жалуется Киев, имели место, учитывая контроль, который РФ осуществляла над Крымом период с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года. Отмечается, что российское военное присутствие в Крыму возросло без согласия украинских властей и без каких-либо доказательств, что создавалась угроза российским войскам, ранее размещённым на полуострове по соглашению между двумя странами. Вопрос об ответственности РФ, заявляет суд, относится к стадии рассмотрения дела по существу.

Вместе с тем ЕСПЧ отклонил ряд обвинений украинской стороны. Суд счёл недоказанными обвинения в убийствах мирных граждан, задержаниях и запугиваниях иностранных журналистов, незаконном изъятии имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политического преследования проукраински настроенных лиц, а также обвинения в отказе регистрировать религиозные и иные организации.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно», писал NEWS.ru.