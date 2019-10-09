https://static.news.ru/photo/0a9a5bee-eacc-11e9-b12b-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заместитель председателя Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что её образ в ролике «Няш-Мяш» был женственным и лёгким. По её словам, с таким лицом Крым был присоединён к России.

Она рассказала, что считает своё появление в видео почётным и рада вниманию людей, передаёт « Дума ТВ ».

Сначала она переживала, так как считала, что образ из ролика не соответствует её прокурорскому статусу.

Я должна была нести образ угрожающий — прокурор, строгость, закон, чтобы меня все боялись, а тут «Няш-Мяш», — подчеркнула она.

Политик добавила, что хотела зарегистрировать этот бренд, но не имеет возможности и времени.

Ранее News.ru писал, что Поклонская прокомментировала планы Украины по восстановлению транспортного сообщения с Крымом. По её словам, Киеву давно пора переходить к реальным действиям в данном вопросе, поскольку это в интересах жителей Украины.