Заместитель председателя Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что её образ в ролике «Няш-Мяш» был женственным и лёгким. По её словам, с таким лицом Крым был присоединён к России.
Она рассказала, что считает своё появление в видео почётным и рада вниманию людей, передаёт «
Сначала она переживала, так как считала, что образ из ролика не соответствует её прокурорскому статусу.
Я должна была нести образ угрожающий — прокурор, строгость, закон, чтобы меня все боялись, а тут «Няш-Мяш», — подчеркнула она.
Политик добавила, что хотела зарегистрировать этот бренд, но не имеет возможности и времени.
Ранее News.ru писал, что Поклонская прокомментировала планы Украины по восстановлению транспортного сообщения с Крымом. По её словам, Киеву давно пора переходить к реальным действиям в данном вопросе, поскольку это в интересах жителей Украины.
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