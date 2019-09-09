https://static.news.ru/photo/f0f301a4-d31b-11e9-be5b-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Депутат Государственной думы от «Единой России» Наталья Поклонская считает, что Соединённым Штатам не остаётся ничего кроме «надувания щёк» и разговоров о территориальной целостности Украины. Так она отреагировала на информацию о непризнании Вашингтоном местных выборов в Крыму.

По её словам, действия США привели к присоединению Крыма к России, передаёт РИА Новости .

Понятна позиция дипломатического ведомства США по выборам в Крыму, если честно, пока мы и не надеялись на другое, — отметила политик.

Ранее Nеws.ru писал, что Европейский союз отказался признавать проведённые 8 сентября на Крымском полуострове местные выборы. Кроме того, Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест в связи с проведением голосования на полуострове.