Европейский союз отказался признавать проведённые 8 сентября на Крымском полуострове местные выборы.
Объединение осуждает присоединение этих территорий к России, сообщается на
Любой избранный на Крымском полуострове человек, утверждающий, что «представляет» интересы населения Крыма и Севастополя, не будет признан представителями тех территорий, которые являются украинскими, — подчёркивается в заявлении.
Евросоюз продолжает поддерживать территориальную целостность Украины, заключили в ведомстве.
Ранее News.ru писал, что Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест в связи с прошедшими в Крыму выборами в местные органы власти. Как отмечено в заявлении МИДа, Украина откажется признавать результаты выборов в Крыму. Министерство призвало другие страны «дать принципиальную оценку незаконным действиям России».