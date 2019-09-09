https://static.news.ru/photo/ca14c6ec-d2f5-11e9-8ff1-fa163e074e61_660.jpg Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время голосования на избирательном участке № 238 Фото: Сергей Павлив/ТАСС

Европейский союз отказался признавать проведённые 8 сентября на Крымском полуострове местные выборы.

Объединение осуждает присоединение этих территорий к России, сообщается на сайте его внешнеполитической службы.

Любой избранный на Крымском полуострове человек, утверждающий, что «представляет» интересы населения Крыма и Севастополя, не будет признан представителями тех территорий, которые являются украинскими, — подчёркивается в заявлении.

Евросоюз продолжает поддерживать территориальную целостность Украины, заключили в ведомстве.

Ранее News.ru писал, что Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест в связи с прошедшими в Крыму выборами в местные органы власти. Как отмечено в заявлении МИДа, Украина откажется признавать результаты выборов в Крыму. Министерство призвало другие страны «дать принципиальную оценку незаконным действиям России».