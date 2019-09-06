https://static.news.ru/photo/2a204288-d228-11e9-9d05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест в связи с проходящими в Крыму выборами в местные органы власти.

МИД Украины высказывает решительный протест в связи с проведением Российской Федерацией 8 сентября 2019 года на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь так называемых «местных выборов» в незаконные институты власти, установленные российской оккупационной администрацией, — гласит сообщение на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Как отмечено в заявлении МИД, Украина откажется признавать результаты выборов в Крыму. Министерство призвало другие страны «дать принципиальную оценку незаконным действиям России».

После присоединения полуострова в результате референдума к России в марте 2014 года Украина регулярно протестует против визитов российских официальных лиц и других действий властей РФ в Крыму. Также, как сообщал News.ru, Киев пытался добиться запрета работы немецкой компании на территории полуострова.