https://static.news.ru/photo/11cf4292-cfe4-11e9-8e02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Украинское внешнеполитическое ведомство обратилось в посольство Украины в Германии и консульство в Мюнхене с просьбой принять необходимые меры «для прекращения деятельности немецкой компании» в аннексированном Россией Крыму.

Речь идёт о предприятии, которое занимается реконструкцией Митридатской лестницы в Керчи. Её соучредителем выступает резидент Германии, сообщает « Крым.реалии ».

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что страна должна добиться мира в Донбассе и вернуть полуостров Крым в состав страны. Такую задачу поставил украинский лидер Владимир Зеленский. Министр напомнил, что Киеву необходимо ускорить экономический рост и социальное развитие, и предложил учиться у иностранных партнёров, писал News.ru.