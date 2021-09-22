Почему Медведев не может уйти на покой

Дмитрий Медведев не появился за последнее время дважды: в первый раз — в избирательных списках «Единой России», во второй — в штабе общественной поддержки единороссов после выборов. Это отсутствие не могло остаться незамеченным и породило разговоры дальнейшей судьбе бывшего президента и председателя партии. Но дело не только лично в нём, проблема заключается в неустроенности политической системы России, в её ещё не устоявшемся состоянии, когда приходится многое создавать на ходу.

Если рассматривать проблему Медведева в личном плане, то она заключается в том, что он слишком рано стал президентом — в неполные 43 года, и, соответственно, в неполные 47 лет оказался уже политическим пенсионером. Институционально проблема предстаёт как отсутствие в России адекватного механизма вовлечения бывших лидеров в политическую систему.

Начнём с личности Дмитрия Анатольевича. Как выяснилось во времена его президентства, он стал доверенным лицом Анатолия Собчака ещё раньше, чем Владимир Путин. Тогда он ещё был 24-летним аспирантом, и уже это являлось довольно резким скачком. Однако Медведев довольно быстро власть покинул, сосредоточившись на бизнес-проектах и преподавании в университете, но при этом связей с мэрией не порывал, сохраняя контакты и с Путиным.

В 34 года снова скачок — никому не известный Медведев стал ближайшим соратником ставшего премьером, а вскоре и президентом, Путина. Дальнейшее известно. Президентство Медведева выявило резкое несоответствие его занимаемой должности — результат как личных качеств, так и отсутствия необходимого опыта.

Дмитрий Медведев vk.com/dm

Вспомним публичные ссоры Дмитрия Анатольевича с Александром Лукашенко, Виктором Ющенко и Юрием Лужковым. Невозможно себе представить, чтобы Путин устраивал что-либо подобное. Почему-то университетский доцент оказался куда более неуживчивым и менее дипломатичным, чем бывший работник КГБ.

В итоге в 2011–2012 годах в стране разразился настоящий политический кризис после неудачно проведённых парламентских выборов, купировать который пришлось новому старому президенту. Конечно, Путин как человек командный и дипломатичный не мог просто убрать куда-то Медведева, а проявил к нему подчёркнутое уважение и дал второй по значимости пост в стране — главы правительства.

К 2020 году, видимо, стало ясно, что кабмин Медведева не вывел страну на устойчивый путь развития, и последовала его замена на Михаила Мишустина. И опять пришлось думать, что же делать с отставником. Ввели новую должность — заместителя главы Совбеза РФ. Изначально было ясно, что это синекура. В Совбезе есть секретарь — Николай Патрушев, который им руководит уже 12 лет. Слушаться Медведева он не станет.

Ситуация напоминает 1996–1997 годы, когда после назначения Александра Лебедя секретарём Совбеза был создан Совет обороны во главе с Юрием Батуриным, чтобы не допустить перетекания реальных полномочий неуправляемому генералу. Подобные решения могут только порождать управленческий хаос. Пока в сфере безопасности РФ он не возник в силу отсутствия реальных полномочий у Медведева.

По-хорошему, неплохой юрист Дмитрий Анатольевич с его уже имеющимся опытом и нерастраченной энергией мог уйти в судьи. Так поступил в своё время американский президент Уильям Тафт, покинув Белый дом и возглавив Верховный суд США. Этой должностью он гордился больше, чем президентством. Но что-то или кто-то мешает сделать такой шаг Медведеву, отчего в последние полтора года он остаётся без настоящего полезного дела.

Согласно вциомовскому рейтингу доверия политикам, у Медведева только 20% голосов, тогда как у Путина — 64%, а у Мишустина — 50%. Понятно, что с таким результатом о месте в списке «Единой России» можно забыть. И кажется, что его пребывание во главе «Единой России» — лишь жест доброй воли со стороны Путина, признание его прошлых заслуг.

Дмитрий Медведев vk.com/dm

Современная Россия не даёт возможности бывшему первому лицу оставаться востребованным. Всегда после ухода ощущается какая-то неполнота, ненормальность — идёт ли речь о жалком прозябании Михаила Горбачёва в фонде своего имени, со съёмкой в рекламе пиццы, или о затворничестве на госдаче Бориса Ельцина, или о постоянном пристраивании Медведева. Вероятно, и Путин задумывается над собственной востребованностью в будущем. На июньской прямой линии он в шутку заявил, что после ухода с поста будет «сидеть на печке», но добавил, что нужно «иметь возможность себя реализовать», чтобы быть счастливым.

В советское время уходить первому лицу самому было не принято. Или человека выносили вперёд ногами (чаще всего — от Владимира Ленина до Константина Черненко), или свергали — как Никиту Хрущёва или Горбачёва. Традиций добровольного ухода не существовало. Ельцин сдал пост вынужденно, в силу состояния здоровья. У Медведева в этом смысле ещё имеется уникальная возможность показать пример того, как можно и нужно реализовывать себя после Кремля.

Американские президенты, например Барак Обама, который также ушёл из Белого дома сравнительно молодым, не участвуют активно в текущей политике, но живут насыщенной жизнью и вполне автономно, не сообразуя каждый свой шаг с пожеланиями действующего главы Белого дома. Медведев не мог «развязаться» с властью, отсюда и его премьерство, и нынешняя должность. В известном смысле Путин не отпускает его от себя, как бы перестраховываясь, как бы тот не превратился в Михаила Касьянова. Возможно, поэтому Медведев не во главе Верховного или Конституционного суда и не имеет своего фонда по образцу штатовских коллег, в котором бы мог заниматься собственными проектами — в благотворительности, просвещении или ещё в чём-то. Все отечественные отставники были как бы под подозрением — и Хрущёв, и Горбачёв, и Ельцин.

К сожалению, эта традиция продолжается. Если бы Медведев мог удалиться от Кремля, это заложило бы основы иного позиционирования бывших лидеров страны.