Песков заявил о невыполнении Киевом Минских соглашений

https://static.news.ru/photo/67d68ac2-914b-11eb-bfc1-96000091f725_660.jpg Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские власти не выполнили условий Минских соглашений. О причинах этого следует спросить официальный Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Под этими договорённостями также стоят подписи лидеров самопровозглашённых республик. Сейчас украинцы абсолютно отказываются от идеи какого-либо диалога с ними. Соответственно, достижение новых договорённостей априори невозможно, потому что как можно урегулировать какой-то конфликт, если одна сторона не хочет общаться с другой? — сообщил представитель Кремля в интервью изданию «Аргументы и факты».

По его словам, Минские соглашения являются единственной основой для урегулирования в Донбассе. Песков подчеркнул, что позиция Киева о невозможности выполнять Минские соглашения является опасной. Руководство Украины отказывается от диалога с самопровозглашёнными ЛНР и ДНР, но урегулировать ситуацию без учёта их мнения невозможно. Пресс-секретарь президента России также отметил, что «дела обстоят плохо» с «нормандским форматом».

Как писал NEWS.ru, Песков надеется, что напряжённость, вновь возникшая в последние дни в Донбассе, не перерастёт в полноценные боевые действия. Он добавил, что Москва пытается найти выход из тупика, который возник на украинском направлении. Песков подчеркнул, что Киев не стремится пойти навстречу в этом вопросе.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство, включая Россию, не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.