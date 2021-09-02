Песков заявил, что в Кремле следят за Telegram-каналами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в правительстве следят за каналами в Telegram. Об этом он сообщил на марафоне «Новое знание».

Мы, конечно, мониторим Telegram-каналы, это стало неотъемлемой частью всего нашего информационного пространства, — сказал Песков.

Пресс-секретарь назвал мессенджер информационным феноменом в России, заметив, что в англоязычных странах такое значение он не получил.

Также он сказал, что у Владимира Путина нет аккаунтов в соцсетях. Президенту не хватает на них времени, а отдавать ведение кому-то он считает неправильным.

При этом, по словам Пескова, правительство и разные министерства всё больше используют социальные сети.

Ранее стало известно, что правительство решило открыть официальный Telegram-канал, чтобы публиковать главные новости в удобном для граждан формате. В нём появится информации о главных решениях кабинета министров, отчёты о мероприятиях и рабочих поездках премьер-министра Михаила Мишустина и его заместителей.