Песков: возобновление войны на Украине создаст угрозу для России

https://static.news.ru/photo/aa70c3ec-991c-11eb-9157-96000091f725_660.jpg Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation/facebook.com

Возобновление на Украине полноформатных боевых действий будет представлять угрозу для безопасности России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Эскалация напряжённости на юго-востоке Украины обуславливает те меры, которые Россия принимает для обеспечения своей безопасности, — цитирует его ТАСС.

Он также подчеркнул, что РФ со своей стороны «не угрожала и не угрожает ни одной стране мира».

По мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, мировое сообщество должно приложить все усилия к тому, чтобы не допустить силовой операции ВСУ в Донбассе. Он отметил, что действия России направлены именно на это и президент РФ Владимир Путин старается донести эту мысль до коллег по «нормандскому формату». Сенатор добавил, что украинские власти с ситуацией справиться не могут.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила возможные последствия вступления Украины в НАТО. По её словам, вхождение страны в состав Альянса спровоцирует масштабное обострение обстановке в Донбассе. Она добавила, что Москва призывает Киев отказаться от иллюзий решения проблемы силовым путём и соблюдать Минские соглашения.