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Песков заявил о сомнениях в Кремле по поводу вступления Украины в НАТО

13:21, 06 апреля 2021 152
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com

Власти РФ сомневаются в состоятельности заявления лидера Украины Владимира Зеленского о необходимости вступления страны в НАТО для урегулирования проблемы Донбасса, заявил пресс-секретарь руководителя РФ Дмитрий Песков во время разговора с журналистами. По его словам, такой шаг Киева только усугубит кризис в регионе.

Говоря о вступлении [Украины] в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей [в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках], а если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашённых республиках, то вы поймёте, что членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемым, неприемлемой перспективой,цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Как ранее сообщал NEWS.ru, глава Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в НАТО является для Киева единственным путём к прекращению войны в Донбассе. Данный вопрос политик обсудил с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. По словам украинского лидера, РФ продолжает стягивать войска к границам его страны и повышает их готовность к наступлению.

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