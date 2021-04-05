Песков заявил о сомнениях в Кремле по поводу вступления Украины в НАТО

https://static.news.ru/photo/3550ddf6-96c2-11eb-a917-96000091f725_660.jpgФото: NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com
Власти РФ сомневаются в состоятельности заявления лидера Украины Владимира Зеленского о необходимости вступления страны в НАТО для урегулирования проблемы Донбасса, заявил пресс-секретарь руководителя РФ Дмитрий Песков во время разговора с журналистами. По его словам, такой шаг Киева только усугубит кризис в регионе.
Говоря о вступлении [Украины] в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей [в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках], а если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашённых республиках, то вы поймёте, что членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемым, неприемлемой перспективой, — цитирует представителя Кремля «Интерфакс».
Как ранее сообщал NEWS.ru, глава Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в НАТО является для Киева единственным путём к прекращению войны в Донбассе. Данный вопрос политик обсудил с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. По словам украинского лидера, РФ продолжает стягивать войска к границам его страны и повышает их готовность к наступлению.