Песков заявил о сомнениях в Кремле по поводу вступления Украины в НАТО

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Россия не планирует создавать военный союз с Китаем, это зафиксировано в двусторонних документах, которые были одобрены на высшем уровне. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром.

Как отметил глава ведомства, все сообщения о возможности создания военного союза России и Китая являются спекуляциями. Об этом мы не только говорим, это где сказано, что наши отношения достигли, наверное,...