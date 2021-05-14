Песков рассказал о мнении Путина по договорённостям о Карабахе

https://static.news.ru/photo/e560b3fc-b6f6-11eb-9c0f-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин является сторонником безальтернативности выполнения трёхсторонних договорённостей по ситуации в Нагорном Карабахе. Москва постоянно контактирует с Азербайджаном и Арменией, прикладывая усилия для разрядки напряжённости на границе между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

Журналисты спросили представителя Кремля о письме, которое Путину отправил и.о. премьера Армении Никол Пашинян. В нём политик просит главу государства о военной помощи из-за ситуации в Сюникской области. В письме российскому лидеру Пашинян отметил, что стороны достигли договорённости, что военные Азербайджана покинут территорию Армении, но соглашение будто бы было выполнено частично.

Вы знаете, что российская и армянская сторона находятся в постоянном контакте. Также мы в постоянном контакте с Баку. Президент является убеждённым сторонником безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей. Сейчас прикладываются энергичные усилия для разрядки напряженности и исправления ситуации, — заявил пресс-секретарь Путина.

Песков добавил, что не может точно сказать, дошло ли письмо до президента, но уточнил, что все поднятые в нём вопросы в ходе переговоров обсуждались неоднократно.

Ранее Пашинян сказал, что Армения активизирует процессы реагирования, которые предусмотрены Договором о коллективной безопасности (ДОКБ) и армяно-российской стратегической системой.