Песков рассказал, как Путин поддерживает знание иностранных языков

https://static.news.ru/photo/cfdc6510-9123-11eb-bcfb-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как президент России Владимир Путин поддерживает знание иностранных языков на высоком уровне. В частности, речь идёт про английский и немецкий языки.

По словам Пескова, российский лидер регулярно совершенствует свои навыки владения теми или иными иностранными языками. Представитель Кремля отметил, что для этого Путин смотрит зарубежные каналы, а также несколько раз в неделю посещает короткие занятия по английскому языку.

Он смотрит немецкие телеканалы, смотрит телеканалы на английском. Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные, — сказал пресс-секретарь главы государства.

Он также поведал, что главным хобби президента является чтение. Так, Путин предпочитает исторические произведения и мемуары. Кроме того, российский лидер регулярно выписывает себе газеты, передаёт «АиФ».

Ранее NEWS.ru писал, что Россия не позволит американцам говорить с собой с позиции силы. Президент Владимир Путин этого не допустит, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.