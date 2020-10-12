Песков рассказал, как идут переговоры с США о контроле над вооружениями

https://static.news.ru/photo/6aa0ac7c-0c78-11eb-9a59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с переговорами между РФ и США по ядерному вооружению. Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Соединённых Штатов Дональд Трамп планирует достичь договоренности с Россией по этому вопросу до выборов.

Песков отметил, что реагировать на публикации не будет, поскольку существует много фейков. Однако, как пояснил представитель Кремля, данная тема — «горячая» и является «приоритетной в контактах с американцами».

На экспертном уровне контакты продолжаются. И, конечно, в интересах не только наших двух стран, но и всего мира, чтобы был найден консенсус, — приводят слова Пескова «Аргументы недели».

Он добавил, что все позиции «хорошо известны», как и «основные камни преткновения».

Речь идёт о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 был подписан в 2010 году и остаётся в силе до 5 февраля 2021-го.

Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

По обоюдному согласию действие договора может быть продлено не более чем до 2026 года. Москва уже неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением данного вопроса, писал NEWS.ru.