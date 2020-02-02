https://static.news.ru/photo/c26ab202-45b0-11ea-9f66-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реакция Палестины на предложенную Соединёнными Штатами Америки «сделку века» заставляет задуматься об эффективности документа в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мы видим реакцию палестинцев, мы видим реакцию целого ряда арабских государств, которые солидарны с палестинцами в неприятии этого плана <...>. Это, безусловно, заставляет задуматься о его жизнеспособности, — цитирует чиновника портал «Вести.ру».

28 января 2020 года США обнародовали политическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века».

Согласно документу, Палестина должна отказаться от армии, тяжёлых вооружений и претензий на часть оккупированных Израилем земель Западного берега реки Иордан. Взамен американцы предложили вложить $50 миллиардов в экономику страны.

Позже глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что страна «разрывает все отношения» с Соединёнными Штатами Америки после предложенного президентом Дональдом Трампом плана урегулирования конфликта с Израилем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что команда, создававшая план США по урегулированию на Ближнем Востоке, не перевела документ на иврит и арабский язык из-за возможной утечки информации.