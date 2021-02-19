Песков прокомментировал сообщения о подготовке антироссийских санкций

https://static.news.ru/photo/93c9daec-729e-11eb-b79b-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле рассчитывают, что у лидеров западных стран возобладает «здоровое видение ситуации» и в дальнейшем взаимоотношения не будут выстраиваться на основании санкционного давления. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы всё-таки надеемся, что, скажем так, здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников, и мы не будем дальше идти по дороге вот этого санкционного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность, — цитирует Пескова РИА Новости.

Так представитель Кремля прокомментировал сообщения агентства Bloomberg и других изданий о якобы подготовке США и ЕС новых санкций в отношении Москвы.

В материале, опубликованном накануне, говорилось о подготовке странами Европейского союза введения ограничительных мер против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. При этом в агентстве со ссылкой на источники в дипломатических кругах уточнили, что санкции, скорее всего, не затронут крупных российских предпринимателей.

Как сообщал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла Брюссель от введения новых санкций в отношении России из-за приговора в отношении оппозиционера Алексея Навального. Она подчеркнула, что в случае принятия ограничительных мер на них последует «соразмерный ответ».