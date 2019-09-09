https://static.news.ru/photo/b3159070-d2f0-11e9-8bfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин не приехал встречать российских заключённых, переданных Украиной, так как это не прерогатива политика. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин уже прошёл «свою часть пути» к тому, чтобы обмен состоялся.

Здесь разница не в эмоциональном фоне и церемониальности, важна суть и проделанная работа, — приводит слова Пескова РБК .

Ранее News.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский поручил ускорить работу по подготовке следующего этапа обмена заключёнными между Киевом и Москвой. Об этом рассказал его помощник Андрей Ермак.