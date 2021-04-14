Песков не ответил, говорили ли Путин с Байденом о высказывании про «убийцу»

https://static.news.ru/photo/023f732e-9d24-11eb-8de9-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами оставил без комментариев вопрос о том, обсуждал ли глава государства Владимир Путин со своим американским коллегой Джо Байденом скандальное интервью последнего, в котором он назвал лидера РФ «убийцей».

Я оставлю это без комментариев, — цитирует пресс-секретаря главы государства ТАСС.

Разговор политиков состоялся 13 апреля. В ходе беседы был поднят ряд вопросов, в том числе контроль над вооружением и актуальные проблемы безопасности. Американский лидер заявил, что США будут стоять на защите своих национальных интересов в случае деструктивных действий Москвы, к которым относятся кибератаки и вмешательство в выборы.

Ранее Байден дал скандальное интервью, в котором утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Журналисты спросили Пескова, обсуждали ли президенты это высказывание американского лидера.

Как ранее передавал NEWS.ru, российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден не затрагивали в ходе телефонного разговора тему с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.