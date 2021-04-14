Путин и Байден в разговоре не затрагивали тему Навального

https://static.news.ru/photo/14b9e182-9d02-11eb-8558-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден не затрагивали в ходе телефонного разговора тему с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Тема Навального, по-моему, нет. Нет, не затрагивалась, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Представитель Кремля отметил, что у президентов был деловой тон разговора. Об этом свидетельствует количество тем, которые были подняты в ходе переговоров, и то, что беседа была продолжительная по времени.

Песков также заявил, что пока рано раскрывать сроки и место проведения возможной встречи лидеров РФ и США. По его словам, предложение американской стороны о встрече необходимо изучить и проанализировать. Он добавил, что тема встречи будет обсуждаться по дипломатическим каналам.

Как писал NEWS.ru, президент США Джо Байден позвонил российскому лидеру Владимиру Путину 13 апреля. В ходе беседы были подняты ряд вопросов, в том числе контроль над вооружением и актуальные проблемы безопасности. Американский лидер заявил, что США будут стоять на защите своих национальных интересов в случае деструктивных действий Москвы, к которым относятся кибератаки и вмешательство в выборы.