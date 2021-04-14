В Кремле отказались раскрывать детали встречи Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/40c5427e-9d04-11eb-a183-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о конкретных сроках и месте проведения возможной встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Он подчеркнул, что это новое предложение американской стороны, которое необходимо изучить и проанализировать.

Пока преждевременно говорить об этой встрече в плане конкретики. Это новое предложение, оно будет изучаться, будет проводиться анализ, — цитирует ТАСС Пескова.

Он добавил, что в ходе телефонного разговора президенты договорились, что тема встречи будет обсуждаться уже далее по дипломатическим каналам.

Песков предположил, что лидерами двух стран будут затронуты вопросы двусторонних отношений «в тех аспектах, которые представляют взаимный интерес».

Ранее Джо Байден провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры стран обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и глобальной повестки, Байден также предложил Путину провести встречу в рамках саммита на территории третьей страны.

Как писал NEWS.ru, новость о возможной встрече Владимира Путина и Джо Байдена является глобальной по своим масштабам, значимости и перспективам. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, преуменьшать проблемы в отношениях между странами было бы неправильно, но при наличии форматов для их обсуждения, для сближения позиций или лучшего понимания намерений друг друга, что уже не мало. Косачев отметил, что сегодняшний диалог двух лидеров отличается от предыдущего взаимной готовностью к обсуждению накопившихся противоречий.