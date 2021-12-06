Песков назвал единственный способ снять напряжённость на Украине

Снять напряжённость на Украине можно будет только мирным путём, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала. Он также рассказал, что лидер страны Владимир Путин относится с большим интересом к возможным предложениям Байдена в отношении ситуации на Украине.

Снять напряжённость на Украине можно одним путём — только застраховавшись от помыслов решить проблему Донбасса силовым методом, — заявил политик.

Он отметил, что Путин с большим интересом выслушает предложения Байдена по Украине, учитывая сообщения о том, что американский президент, по сообщениям СМИ, подойдёт к видеоконференции «с конкретными предложениями по Украине». По его словам, из предложений Байдена будет понятно, насколько США готовы снять напряжённость в украинском регионе.

Ранее экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил о том, что киевские власти не в состоянии отстаивать свои интересы на переговорах с Москвой. По словам бывшего дипломата, уровень компетентности сегодняшней власти не позволяет украинскому народу быть уверенным в том, что при личных переговорах дипломаты будут отстаивать позиции Киева.