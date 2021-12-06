В Киеве придумали способ вести переговоры с Россией
Украинский дипломат призвал вести переговоры с Россией при участии союзников
Александр Чеков
Александр Чеков
17:03, 06 декабря 2021
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Киевские власти не в состоянии отстаивать свои интересы на переговорах с Москвой, заявил в эфире Пятого канала экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Дипломат рассказал, что участвовал в различных встречах, в том числе с участием президента России Владимира Путина. По его словам, уровень компетентности сегодняшней власти не позволяет украинскому народу быть уверенным в том, что при личных переговорах дипломаты будут отстаивать позиции Киева.
Он подчеркнул, что в Кремле всерьёз не воспринимают президента Украины Владимира Зеленского, потому без поддержки Вашингтона, Берлина и Парижа киевские власти ожидает провал.
Поэтому выход только один: встреча с Россией при участии всех партнёров Украины — как минимум там не будет капитуляции, — цитирует Чалого телеканал.
Ранее президент США Джо Байден рассказал, что готовит комплекс инициатив, касающихся Украины и России. Он пообещал затруднить Путину возможность некоторых действий в отношении Киева.
Ожидается, что ситуация на Украине станет одной из тем обсуждения в ходе предстоящих переговоров президентов России и США.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина с Байденом будут проходить в формате видеоконференции. Беседа лидеров двух стран запланирована на 7 декабря.