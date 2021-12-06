В Киеве придумали способ вести переговоры с Россией

Киевские власти не в состоянии отстаивать свои интересы на переговорах с Москвой, заявил в эфире Пятого канала экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Дипломат рассказал, что участвовал в различных встречах, в том числе с участием президента России Владимира Путина. По его словам, уровень компетентности сегодняшней власти не позволяет украинскому народу быть уверенным в том, что при личных переговорах дипломаты будут отстаивать позиции Киева.

Он подчеркнул, что в Кремле всерьёз не воспринимают президента Украины Владимира Зеленского, потому без поддержки Вашингтона, Берлина и Парижа киевские власти ожидает провал.

Поэтому выход только один: встреча с Россией при участии всех партнёров Украины — как минимум там не будет капитуляции, — цитирует Чалого телеканал.

Ранее президент США Джо Байден рассказал, что готовит комплекс инициатив, касающихся Украины и России. Он пообещал затруднить Путину возможность некоторых действий в отношении Киева.

Ожидается, что ситуация на Украине станет одной из тем обсуждения в ходе предстоящих переговоров президентов России и США.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина с Байденом будут проходить в формате видеоконференции. Беседа лидеров двух стран запланирована на 7 декабря.