Песков рассказал о предстоящем разговоре Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предстоящая встреча Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пройдёт в формате видеоконференции. По его словам, точная дата пока не согласована, сообщает ТАСС.

Речь идёт о видео-конференц-связи. По датам есть предложения с двух сторон, в том числе и 7 декабря, но они пока не синхронизированы, — отметил Песков.

Он также прокомментировал встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Песков подчеркнул, что переговоры стали хорошей возможностью предельно доходчиво разъяснить друг другу позиции обеих стран, хотя по многим вопросам мнения сторон расходятся.

Ранее стало известно, что беседа Путина и Байдена может состояться уже в начале следующей недели. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что контакт лидеров необходим из-за увеличения количества проблем между Россией и США. Он отметил, что дата встречи не согласована, поскольку существуют трудности в состыковке календарей их встреч. Рябков подчеркнул, что на сегодняшний день нет движения по двусторонним делам, скатывающимся к острому кризису.