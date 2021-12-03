СМИ назвали возможную дату видеовстречи Путина и Байдена

Беседа президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена может состояться уже в начале следующей недели. Она пройдёт в формате видео-конференц-связи и будет касаться в том числе дальнейшего продвижения НАТО на Восток, которое напрямую затрагивает интересы России, пишет «Коммерсант».

Обсуждается 7 декабря, но дата окончательно не согласована, — говорится в материале.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что контакт лидеров необходим из-за увеличения количества проблем между Россией и США. Он также отметил, что дата встречи не согласована, поскольку существуют трудности в состыковке календарей их встреч. Он отметил, что на сегодняшний день нет движения по двусторонним делам, скатывающимся к острому кризису.

The Washington Post также сообщила, что в Белом доме готовятся к виртуальной встрече американского лидера Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что на ней в основном будет поднята тема Украины. По данным издания, идут обсуждения тактики сдерживания России от «вторжения» на Украину. Рассматриваются такие варианты, как увеличение военной помощи Киеву и введение новых санкций против Москвы.