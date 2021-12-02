В МИД РФ выразили надежду на переговоры Путина и Байдена в ближайшие дни

Москва надеется, что переговоры президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным состоятся уже в ближайшие дни, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала. Вместе с тем он отметил, что точная дата на настоящий момент до сих пор не согласована.

Хотелось бы надеяться, что контакт двух президентов состоится в ближайшие дни. Сразу скажу, что дата пока не согласована, есть трудности в состыковке календарей двух лидеров, — сказал Рябков.

По его словам, контакт лидеров необходим из-за увеличения количества проблем между Россией и США. Он отметил, что на сегодняшний день нет движения по двусторонним делам, скатывающимся к острому кризису.

Ранее The Washington Post сообщила, что в Белом доме готовятся к виртуальной встрече американского лидера Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Она может пройти в декабре, и на ней в основном будет поднята тема Украины. По данным издания, идут обсуждения тактики сдерживания России от «вторжения» на Украину. Рассматриваются такие варианты, как увеличение военной помощи Киеву и введение новых санкций против Москвы.