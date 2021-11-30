В Белом доме сообщили о подготовке к виртуальной встрече Путина и Байдена

В Белом доме готовятся к виртуальной встрече американского лидера Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Она может пройти в декабре. На встрече в основном будет поднята тема Украины, сообщает The Washington Post.

По данным издания, идут обсуждения тактики сдерживания России от «вторжения» на Украину. Рассматриваются такие варианты, как увеличение военной помощи Киеву и введение новых санкций против Москвы.

Обсуждения проходят в то время, когда президент Байден и его помощники готовятся к виртуальному разговору с Путиным в следующем месяце, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, в Кремле считают, что в случае встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена будет затронута тема подготовки переговоров глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, новой информации о переговорах Путина и Байдена пока нет.

Кроме того, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что работа по подготовке саммита Путина и Байдена находится на продвинутой стадии. По его словам, пока речь не идёт об очном контакте, но от этого значимость встречи никак не уменьшается. В настоящее время нет ясности, когда именно и в каком формате состоятся переговоры президентов России и США.