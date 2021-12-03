Песков оценил переговоры Лаврова и Блинкена

Встреча министра иностранных дел РФ России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме стала хорошей возможностью предельно доходчиво разъяснить друг другу позиции обеих стран, приводит ТАСС слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ и Соединённых Штатов Америки состоялись на совете министров иностранных дел ОБСЕ 2 декабря.

Мы чётко понимаем, что это была хорошая возможность обеим сторонам предельно понятно и доходчиво объяснить позиции друг друга. По многим вопросам позиции расходятся, — сказал Песков.

Переговоры Лаврова и Блинкена в закрытом для прессы формате продлились 40 минут. Они обсудили вопросы двусторонних отношений, а также озвучили позицию по ситуации на Украине.

Лавров ранее заявил, что в Европу возвращается кошмарный сценарий военного противостояния. Он подчеркнул, что в НАТО отказываются от конструктивного рассмотрения предложений российской стороны.

В свою очередь Блинкен сказал, что условия о перемирии в Донбассе не выполняется Россией. Он напомнил о ряде обязательств, которые обе стороны взяли на себя в рамках Минских соглашений. По словам госсекретаря, существуют тревожные признаки того, что РФ «готовит агрессию в отношении Украины». Он призвал российские войска вернуться на «мирные позиции».