18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Блинкен обвинил Россию в невыполнении перемирия в Донбассе

14:06, 02 декабря 2021
Блинкен обвинил Россию в невыполнении перемирия в Донбассе Фото: Alexander Rekun/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией. Он напомнил о ряде обязательств, которые обе стороны взяли на себя по Минским соглашениям, сообщает РИА Новости.

Прекращение огня не выполняется Россией, вывоз тяжёлого вооружения не выполняется Россией,отметил Блинкен.

Он добавил, что США обеспокоены признаками того, что РФ «готовит агрессию в отношении Украины». Он призвал российские войска вернуться на «мирные позиции». По мнению Блинкена, Россия также постоянно мешает работе ОБСЕ.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба перед встречей с Блинкеном в Швеции сказал, что власти Украины настроены на мирное разрешение проблемы Донбасса и не планируют проводить наступление в регионе. Он обвинил Россию в том, что она якобы провоцирует Украину «не только военным образом, но и дипломатически». По его словам, Киев и далее будет демонстрировать сдержанность и при этом продолжит призывать зарубежных партнёров к подготовке пакета мер по сдерживанию России.

В Кремле, в свою очередь, отметили, что вероятность военных действий в Донбассе по-прежнему высока. Это является предметом обеспокоенности для России.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения. Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео