Блинкен обвинил Россию в невыполнении перемирия в Донбассе

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией. Он напомнил о ряде обязательств, которые обе стороны взяли на себя по Минским соглашениям, сообщает РИА Новости.

Прекращение огня не выполняется Россией, вывоз тяжёлого вооружения не выполняется Россией, — отметил Блинкен.

Он добавил, что США обеспокоены признаками того, что РФ «готовит агрессию в отношении Украины». Он призвал российские войска вернуться на «мирные позиции». По мнению Блинкена, Россия также постоянно мешает работе ОБСЕ.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба перед встречей с Блинкеном в Швеции сказал, что власти Украины настроены на мирное разрешение проблемы Донбасса и не планируют проводить наступление в регионе. Он обвинил Россию в том, что она якобы провоцирует Украину «не только военным образом, но и дипломатически». По его словам, Киев и далее будет демонстрировать сдержанность и при этом продолжит призывать зарубежных партнёров к подготовке пакета мер по сдерживанию России.

В Кремле, в свою очередь, отметили, что вероятность военных действий в Донбассе по-прежнему высока. Это является предметом обеспокоенности для России.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения. Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).