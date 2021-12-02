Кулеба подтвердил отсутствие у Киева планов наступления в Донбассе

Власти Украины настроены на мирное разрешение проблемы Донбасса и не планируют проводить наступление в регионе. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба перед встречей с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном в Швеции. Его слова приводит издание «Европейская правда».

Мы не намерены проводить наступательные действия в Донбассе. Украина привержена мирному урегулированию конфликта, — сказал министр.

Кулеба также обвинил Россию в том, что она якобы провоцирует Украину «не только военным образом, но и дипломатически». Он заверил, что Киев и далее будет демонстрировать сдержанность и при этом продолжит призывать зарубежных партнёров к подготовке пакета мер по сдерживанию России.

В Кремле, в свою очередь, отметили, что вероятность военных действий в Донбассе по-прежнему высока. Это является предметом обеспокоенности для России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские силовики ведут наступательные действия в ряде районов Донбасса, нагнетая обстановку в зоне конфликта. Кроме того, поступают сообщения о применении запрещённых вооружений, поставляемых Киеву странами — членами НАТО.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва не исключает, что подстрекаемый Западом Киев может сорваться на военную авантюру и создаст прямую угрозу РФ. Он напомнил, что Запад уже не первый год провоцирует на антироссийские действия Украину и другие страны.