В МИД России сообщили о наступательных действиях Киева в Донбассе

Украинские силовики ведут наступательные действия в ряде районов Донбасса, нагнетая обстановку в зоне конфликта. Поступают сообщения о применении запрещённых вооружений, поставляемых Киеву странами — членами НАТО. Эта ситуация вызывает серьёзную обеспокоенность, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее озабоченность по поводу действий украинских военных в регионе выразили в Кремле.

Горячие головы киевского режима, ощущая, видимо, полную безнаказанность, выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса. Нагнетается обстановка в зоне конфликта. Продолжает поступать информация об использовании запрещённых минским комплексом мер вооружений, которые поставляются на Украину странами НАТО, — сказала Захарова.

По словам дипломата, в отчётах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ содержится информация о наступательных действиях украинских военных в районе Гранитного и Старомарьевки. Захарова указала также на нагнетание антироссийской истерии в рамках массированной информационно-политической кампании Киева.

Должно это всё, как мы понимаем, отвлечь внимание от деградации социально-экономической и, кстати говоря, политической ситуации в стране. Ну и переключить это внимание на некие временные угрозы извне, — подчеркнула представитель МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил обеспокоенность Москвы нагнетанием обстановки и провокационными действиями Киева на линии соприкосновения в Донбассе. В частности, он заявил о поставках вооружений Украине со стороны Запада и об отправке военных советников в эту страну. При этом, отметил Песков, Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов в отношении Украины.