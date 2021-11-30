В МИД России допустили возможность военной авантюры со стороны Украины

Москва не исключает, что подстрекаемый Западом Киев может сорваться на военную авантюру и создаст прямую угрозу России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил слова президента Владимира Путина, что Москва не заинтересована в развязывании конфликта, однако она готова предпринять шаги, необходимые для обеспечения безопасности страны, передаёт РИА Новости.

Мы просто не имеем права исключать вероятность того, что киевский режим сорвётся на военную авантюру. Всё это создаёт прямую угрозу безопасности РФ, — сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с бразильским коллегой Карлосом Алберто Франко Франсой.

Лавров пояснил, что Запад уже не первый год провоцирует на антироссийские действия Украину и друге страны. Пример тому — втягивание в НАТО государств постсоветского пространства.

Как подчеркнул дипломат, Вашингтон, а также другие западные столицы и руководство НАТО «всячески подзуживают инстинкты киевской власти в отношении использования военных действий в Донбассе». Всё это создаёт прямую угрозу безопасности России.

Об этом 18 ноября на расширенной коллегии нашего министерства говорил президент Путин, и он подчеркнул, что нам конфликты не нужны, но если Запад не сможет удержать Украину, а будет, наоборот, её подзуживать, конечно же, мы примем все необходимые шаги по обеспечению своей безопасности, — отметил Лавров.

Ранее глава МИД РФ обвинил США в нагнетании военной истерии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как отметил Лавров, до недавнего времени в регионе преобладали позитивные и конструктивные тенденции, тогда как сейчас там «внедряются откровенно конфронтационные схемы». При этом Россию упрекают в проведении военных учений «те страны, которые стягивают на наши границы в том числе войска и военную технику в огромных количествах».