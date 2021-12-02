«Кошмарный сценарий»: Лавров рассказал о «военном противостоянии» в Европе

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Европу возвращается кошмарный сценарий военного противостояния, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что в НАТО отказываются от конструктивного рассмотрения предложения от российской стороны.

Архитектура стратегической стабильности стремительно разрушается, в НАТО отказываются от конструктивного рассмотрения наших предложений по деэскалации напряженности и предотвращению опасных инцидентов. Напротив, военную инфраструктуру альянса приближают к российским границам... Возвращается кошмарный сценарий военного противостояния, — сказал Лавров.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США обеспокоены «присутствием российских войск» около границы с Украиной. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции в столице Южной Кореи Сеуле, тем самым поддержав прежние высказывания Киева и других зарубежных государств о якобы усилении «агрессивных действий» со стороны РФ.

Ранее Лавров подчеркнул, что Россия не оставит без внимания тот факт, что страны — члены Евросоюза и НАТО поддерживают «милитаристские настроения» Украины и устраивают «грубейшие» провокации, в частности, проводят учения с участием украинцев. До этого в Кремле анонсировали ответные меры на «стремительный процесс» вооружения Украины государствами Североатлантического альянса и продвижение сил военно-политического блока на Восток.